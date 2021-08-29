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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يستضيف واتفورد.. ومانشستر يونايتد يواجه وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره واتفورد، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق توتنهام الفوز بأول مباراتين له هذا الموسم وبنتيجة (1- 0) في كل مرة.

ومن المتوقع أن يواصل توتنهام هوتسبير مسيرته الناجحة هذا الموسم عندما يستضيف واتفورد.

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كما سيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، في تمام الساعة الخامسة والنصف، على ملعب “مولينيو” ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويسعى مانشستر يونايتد، لمواصلة انطلاقته في الموسم الجديد دون خسارة، أمام وولفرهامبتون، الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

وتنتظر جماهير مان يونايتد بفارغ الصبر، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى “أولد ترافول” مسرح الأحلام، مجددا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل  مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي، بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بعد الموافقة على الشروط الشخصية والحصول على التأشيرة وتخطي الفحوص الطبية.

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