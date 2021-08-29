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رئيس التحرير
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مزايا المشروع الوطني لدعم الخضر والفاكهة للمزارعين.. فيديو

مدير معهد بحوث البساتين
مدير معهد بحوث البساتين

قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه يوجد حوالى 2 مليون فدان يتم زراعتها بالخضار وتحتاج كما كبيرا من تقاوى الخضر، لافتا إلى أن هذه التقاوى نستورد منها حوالى 98%.

وأضاف أيمن حمودة، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك 2% انتاج محلى فقط، وبالتالي تكمن العملية فى تكلفة الاستيراد بالعملة الصعبة التى نستورد بها، والتقاوى قد لا تتناسب مع الذوق المصرى.

وأشار مدير معهد البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى أن البرنامج الوطنى لتقاوى الخضر والفاكهة يهدف إلى تقليل تكلفة المزارع عن طريق إنتاج بذور محلية تناسب البيئة المصرية و مقاومة للملوحة والجفاف وغيرها.

وفى سياق أخر، قال دكتور أيمن حمودة ، مدير معهد بحوث البساتين، إن  المشروع الوطني لدعم الخضر والفاكهة الاحتياجات المحلية تم تدشينه عام 2019 بتوجيهات رئيسية، لافتا إلى أنه تم إضافة 11 محصولا تمثل 95% من مساحة الخضر في مصر.

وأضاف "حمودة " ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكستر نيوز ، مساحة الخضر في مصر حوالى 2 مليون فدان، موضحا أنه تم اختيار أغلب محاصيل الخضر ، الطماطم ، الفلفل ، الباذنجان، الفاصوليا ، البسلة .. وهكذا .

 

وأشار  مدير معهد بحوث البساتين ، إلى أن حجم المشكلة يبدأ عندما كنا نستورد حوالى من 98% من التقاوي والخضر في مصر تكلفتها 2.5 مليار جنيه، و2% إنتاج محلى.

 

وتابع  مدير معهد بحوث البساتين، أننا عملنا على تدشين الخضر والفاكهة الاحتياجات المحلية، لتوفير العملة الصعبة وتقليل التكلفة على المزارع وتوفير التقاوي بنفسنا حتى لا نكون تحت أي ضغط خارجي .

البحوث الزراعية تقاوى الخضر الخضار العملة الصعبة البيئة المصرية و البرنامج الوطنى لتقاوى الخضر مركز البحوث الزراعية

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