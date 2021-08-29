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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 4 مسجلين يروجون المخدرات في محيط دور الأيتام بأكتوبر

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة استهداف تجار بيع المخدرات في محيط دور الأيتام بمدينة 6 أكتوبر ونجحت في ضبط 4 متهمين. 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث اتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر»، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات وجهت عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت جهودها برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث عن ضبط 4 متهمين، لهم معلومات جنائية وبحوزتهم «2 فرد محلي – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالي»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.


وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.


يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية؛ للإضرار بالمجتمع المصري، وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها القطاعات الشرطية كافة، لحفظ أمن المواطنين.

الاجهزة الامنية بالجيزة محيط دور الأيتام ت قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية

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