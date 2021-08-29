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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان هام من السفارة الجزائرية في الدوحة.. تعرف عليه

الجزائر
الجزائر

أعلنت سفارة الجزائر بالدوحة أنه سيتم استقبال المواطنين دون الحاجة إلى موعد مسبق ابتداء من يوم غد، الاثنين.
وأوضحت السفارة الجزائرية في بيان لها أنه: "نظرا للتحسن الكبير بخصوص وباء كورونا (كوفيد 19). وعملا بإجراءات التخفيف المعتمدة من طرف سلطات بلد الاعتماد، تتشرف السفارة بأن تعلن لجميع أفراد الجالية الجزائرية وكل المراجعين، أنه ابتداء من يوم الاثنين 30 أغسطس 2021، سيتم العمل بالنظام السابق واستقبال الجميع دون الحاجة إلى موعد مسبق".

كانت صحيفة "ديلي الجزائر" أفادت بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يترأس، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء.

كما سيتم خلال الاجتماع دراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

وبحسب الصحيفة الجزائرية، سيتم استكمال عرض ومناقشة مشروع قانون السمعي البصري، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وباء كورونا كورونا وزير الدفاع قوات المسلحة

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