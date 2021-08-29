عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تفتتح البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح لتأهيل المصانع

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

افتتح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح، بقسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان.

قال السمالوطي إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتم إطلاقه بالتعاون بين غرفة صناعة الجلود و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ويهدف إلى تدريب العمال وأصحاب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية والمساهمة في تطوير منتجاتهم لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالميا .

دباغة الجلود : الإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصرى ثفة المؤشرات العالمية

غرفة الجلود تجدد مطالبها بزيادة الأسعار الإسترشادية على واردات الأحذية والمنتجات الجلدية

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود إن الدورة التدريبية التي تم إطلاقها اليوم ستكون واحدة من سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لتأهيل المصانع العاملة بالقطاع مشيرا إلى أن التدريب مجاني ويتضمن استراتيجيات فتح أسواق، تدريب مدربين علي تصميم منتجات جديدة جذاب، آليات التوافق مع المواصفات القياسية العالمية، واشتراطات الأسواق العالمية للتصدير.

وأكد السمالوطي أن الدورات التدريبية تهدف إلى الابتكار وريادة الاعمال في صناعة الجلود من خلال المشاركة بعدد من البرامج التدريبية منها التدريب علي تصميم وتصنيع الحذاء، التدريب علي التصميم باستخدام البرامج ثلاثية الابعاد، التدريب علي التفكير التصميمي وادارة وممارسة الابتكار في المؤسسات واسترتيجية اختراق اسواق جديدة . 

وتابع أن البرامج التدريبية تتضمن أيضا برنامج التدريب علي التنمية المستدامة ومعايير وشهادات الجودة واستراتيجية الصناعة، التدريب علي كيفية تعظيم الأرباح، التدريب علي المعرفة التجارية وفن التسويق والمواصفات والجودة .

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن هناك معايير واشتراطات للمشاركة في الدورات التدريبية منها أن يكون المشارك عضو بالغرفة، أن لا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما، يفضل أن يكون المشارك يجيد اللغة الانجليزية ويجيد استخدام الحاسب الآلي للمشاركة في برنامج التدريب علي التصميم باستخدام برامج 3D.

وأوضح أن هذه الدورات تساهم في سد العجز بالعمالة الفنية المدربة التي تعاني منها المصانع على مدار السنوات الماضية .

وتفقد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الزيارة معامل قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي منها معمل المصنوعات الجلدية، معمل اختبارات الصناعات الجلدية، معمل الأحذية قسم التفصيل و الحياكة مؤكداً على أهمية التكامل بين التدريب النظري والعملي للطلاب لتوفير عمالة مدربة وماهرة للعمل بمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية.

شارك في افتتاح البرنامج التدريبي الدكتورة إيمان علي ثروت مدير مشروع المصنع المفتوح، الدكتور حازم الجندي منسق المشروع، الدكتورة نادية خليل مؤسس قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود.

ومن المقرر أن ينفذ البرنامج التدريبي للطلاب الدكتورة نجلاء صبحي مدرس بقسم الصناعات الجلدية بكلية الصناعات الجلدية، سارة خالد مدرس مساعد بالقسم .
 

غرفة التنمية المستدامة جامعة القاهرة الاتحاد الأوروبي كلية الاقتصاد المنزلي اتحاد الصناعات المصرية جامعة حلوان اتحاد الصناعات غرفة صناعة الجلود

ترشيحاتنا

انكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

ماكرون من الموصل: يجب مواصلة إعادة الإعمار.. والحرب ضد الإرهاب لم تنته

لطلاب تنسيق الجامعات 2021.. ننشر تنسيق كلية الطب في جميع الجامعات

تعيين رئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

صحة البرلمان تكشف إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية جديدة بشأن الممتنعين عن تلقي اللقاح

لأول مرة.. ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 77.4% للعلمي و58.05% للأدبي

بحكم من القضاء.. هل يعود مرتضى منصور لإدارة الزمالك بجلسة اليوم؟

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. %90.73 للطب والأسنان 90.24%

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ