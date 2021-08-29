غرفة صناعة الجلود تفتتح البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح لتأهيل المصانع

افتتح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، البرنامج التدريبي لمشروع المصنع المفتوح، بقسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان.

قال السمالوطي إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتم إطلاقه بالتعاون بين غرفة صناعة الجلود و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، ويهدف إلى تدريب العمال وأصحاب مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية والمساهمة في تطوير منتجاتهم لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالميا .

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود إن الدورة التدريبية التي تم إطلاقها اليوم ستكون واحدة من سلسلة دورات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لتأهيل المصانع العاملة بالقطاع مشيرا إلى أن التدريب مجاني ويتضمن استراتيجيات فتح أسواق، تدريب مدربين علي تصميم منتجات جديدة جذاب، آليات التوافق مع المواصفات القياسية العالمية، واشتراطات الأسواق العالمية للتصدير.

وأكد السمالوطي أن الدورات التدريبية تهدف إلى الابتكار وريادة الاعمال في صناعة الجلود من خلال المشاركة بعدد من البرامج التدريبية منها التدريب علي تصميم وتصنيع الحذاء، التدريب علي التصميم باستخدام البرامج ثلاثية الابعاد، التدريب علي التفكير التصميمي وادارة وممارسة الابتكار في المؤسسات واسترتيجية اختراق اسواق جديدة .

وتابع أن البرامج التدريبية تتضمن أيضا برنامج التدريب علي التنمية المستدامة ومعايير وشهادات الجودة واستراتيجية الصناعة، التدريب علي كيفية تعظيم الأرباح، التدريب علي المعرفة التجارية وفن التسويق والمواصفات والجودة .

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن هناك معايير واشتراطات للمشاركة في الدورات التدريبية منها أن يكون المشارك عضو بالغرفة، أن لا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما، يفضل أن يكون المشارك يجيد اللغة الانجليزية ويجيد استخدام الحاسب الآلي للمشاركة في برنامج التدريب علي التصميم باستخدام برامج 3D.

وأوضح أن هذه الدورات تساهم في سد العجز بالعمالة الفنية المدربة التي تعاني منها المصانع على مدار السنوات الماضية .

وتفقد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الزيارة معامل قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي منها معمل المصنوعات الجلدية، معمل اختبارات الصناعات الجلدية، معمل الأحذية قسم التفصيل و الحياكة مؤكداً على أهمية التكامل بين التدريب النظري والعملي للطلاب لتوفير عمالة مدربة وماهرة للعمل بمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية.

شارك في افتتاح البرنامج التدريبي الدكتورة إيمان علي ثروت مدير مشروع المصنع المفتوح، الدكتور حازم الجندي منسق المشروع، الدكتورة نادية خليل مؤسس قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود.

ومن المقرر أن ينفذ البرنامج التدريبي للطلاب الدكتورة نجلاء صبحي مدرس بقسم الصناعات الجلدية بكلية الصناعات الجلدية، سارة خالد مدرس مساعد بالقسم .

