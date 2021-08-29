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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بداية العام الدراسي.. تحذير شديد من النيابة الإماراتية للمنشآت التعليمية

الإمارات
الإمارات

أصدرت النيابة العامة الإماراتية تحذيرا شديد اللهجة للمؤسسات التعليمية وكل مديريها، وذلك بالتزامن مع بداية انطلاق العام الدراسي، حيث حذرت مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت من حدوث إصابة بأي مرض من الأمراض السارية كمرض كورونا "كوفيد 19" لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة.

وقالت النيابة العامة الإماراتية، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه طبقا للمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، والتي نصت على أنه إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة، فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

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وأضافت: “المادة 12 تنص على أنه على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية”.

وتابعت: “كما لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها”.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وفي إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع والتوعية والتصدي لجائحة كورونا.

الامارات فيروس كورونا العام الدراسي النيابة العامة الأمراض السارية

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