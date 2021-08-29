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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المقاولون العرب يحسم مصير عماد النحاس مع الفريق

عماد النحاس
عماد النحاس

كشف علاء عبدالغني المدرب العام لـ فريق المقاولون العرب عن مصير عماد النحاس المدير الفني للفريق عقب انتهاء بطولة الدوري المصري.

 

وأكد علاء عبدالغني في تصريحات لـ قناة  “ اون تايم سبورت ” أن مجلس إدارة المقاولون العرب يرغب في بقاء الجهاز الفني للفريق، مشددا أن استقاله النحاس كانت بهدف رفع الحرج عن مجلس الإدارة بسبب سوء النتائج.

 

وأضاف علاء عبدالغني أن النحاس تلقي عروضا من 4 أندية ولكنه يرغب في البقاء مع الفريق، مشددا أن تراجع  نتائج الفريق في بداية الموسم أثر سلبا على الفريق عقب ذلك. 

 

وأضاف أن الفريق غاب عنه 11 للاعب بسبب الكورونا وعند مشاركة الفريق في الكونفدرالية لم يسافر النحاس بسبب إصابته بفيروس كورونا.

 

وأضاف أن النحاس عقد جلسة مع مجلس الإدارة واتفقوا على التعاقد مع 6 لاعبين لدعم الفريق بالإضافة للحفاظ على استمرار العناصر الأساسية للفريق.

المقاولون العرب الدوري المصري عماد النحاس الدوري النحاس الكونفدرالية

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