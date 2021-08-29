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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: منظومة الري الحديث سيكون لها مردود إيجابي على توفير المياه

النائب مجدى ملك ،
النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن منظومة الرى الحديث هو مشروع أطلقته وزارة الرى خلال الفترة الأخيرة، ضمن جهود الدولة لمواجهة العجز المائى فى فترة الثمانينات.

وأضاف ملك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على منظومة الرى الحديث يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وإمكانية التوسع الأفقى لسد احتياجات المواطنبين بسبب الزيادة السكانية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن منظومة الرى الحديث خطوة تأخرت منذ سنوات، لولا تدخل الإرادة السياسية لمواجهة مشاكل الرى بالاعتماد على الرى الحديث، والذى سيكون له مردود إيجابى على توفير كميات من المياه تفى باحتياجاتنا نظرا للزيادة السكانية.

وكان كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، شهدوا توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الرى الحديث، وذلك بين البنك الزراعى المصرى والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة.

 جاء ذلك بحضور  النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبعض نواب البرلمان، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك الزراعي.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور علاء عزوز  رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلا عن الوزارة، وسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ممثلاً عن البنك، وكل من السيد عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة، والسيد مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعى.

‏وقال وزير الزراعة إن البروتوكول يهدف إلى تقديم جميع التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين فى الاعتماد على أنظمة الرى الحديث فى زراعة أراضيهم. 

وأضاف أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على ١٠ سنوات لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى مزارعهم. 

وأوضح القصير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى تستهدفان تحويل نظام الرى بالغمر إلى أحد أنظمة الرى الحديث (التنقيط - الرش) لإجمالى مساحة ٣.٧ مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال الثلاث سنوات القادمة. 

ولفت إلى أن جمعيتىّ استصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة سوف تقومان بحلقة الوصل بين البنك الزراعى المصرى والمزارعين لنشر الوعى بينهم بمميزات الرى الحديث وحثهم على الاعتماد عليه فى رى أراضيهم. 

منظومة الري الحديث وزارة الرى العجز المائي الموارد المائية الزيادة السكانية

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