Candyman .. قصة الوافد الجديد المسيطر على البوكس أوفيس

حقق فيلم الرعب الجديد Candyman إيرادات بلغت 16 مليون دولار خلال يومين عقب طرحه في السينمات الأمريكية يوم 27 أغسطس الجاري، واحتل المركز الأول متفوقا على فيلم Free Guy الذي تراجع للمركز الثاني.

فيلم Candyman سيطر على البوكس أوفيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتخطى إيراداته اليوم 20 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

قصة فيلم Candyman

تفوق Candyman على بقية الأعمال المطروحة للعرض في السينمات الأمريكية، وتغلب على مخاوف دلتا وتباطؤ توافد الجمهور إلى دور العرض خوفا من الجائحة.

فيلم Candyman هو امتداد للعمل الذي طرح عام 1992 الذي تدور أحداثه حول شخصية أو روح قاتلة لديها خطاف في يديها ويسمى كاندي مان، يستدعيه الأشخاص بطريق الخطأ وينهي حياتهم على الفور.

وفي نسخة 2021 من Candyman تعود الروح الشريرة مرة أخرى إلى نفس الحي الذي بدأت فيه الأسطورة بشيكاغو، بعد إعادة ترميمه ليستكمل حصد الأرواح بخطافه.

فيلم Candyman من تأليف وإنتاج المخرج الأمريكي جوردان بيل، الحائز على جائزة أوسكار عن سيناريو فيلم الرعب Get Out عام 2017.

ترك جوردان بيل إخراج فيلم Candyman لزميلته الأمريكية نيا داكوستا، التي شاركت في الكتابة أيضا، ويقوم ببطولته كل من يحيى عبد المتين، كولمان دومينجو، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، فانيسا ويليامز.

تتم استدعاء روح كاندي مان عن طريق مناداة اسمه حوالي 5 مرات في المرآة، وفي كل مرة يتشكك فيها أحد من صدق هذه الأسطورة، يظهر بخطافه الشرس ليحصد الأروح، ويعرض الفيلم في دور السينما فقط فيما لم يطرح على أي منصة إلكترونية حتى الآن.

بلغت ميزانية إنتاج Candyman حوالي 25 مليون دولار، لذا فهو في مكانة جيدة حاليا بالنسبة لفرق الإيرادات، وعدم طرحه خارج أمريكا حتى الآن.

من المتوقع طرح فيلم Candyman في دور العرض المصرية يوم 8 سبتمبر المقبل.