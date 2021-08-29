مواطنون عن مقترح بدء العمل 5 صباحا: نظام صحي يغير العادات السيئة.. فيديو

أراء الشارع المصري في تقديم مواعيد العمل..فيديو

قُدمت مقترحات بتغيير مواعيد العمل للموظفين لتصبح من ٥صباحاً إللي ١٢ ظهراً، وأثار هذا المقترح جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وتواصلت عدسة صدي البلد مع المواطنين في الشوارع لمعرفة رأيهم في هذا المقترح والإطلاع علي مقترحاتهم.

قال عمر محمد، إن هذا المقترح إذا نُفذ سيشكل نقلة إيجابية كبيرة جداً، ونحن بحاجة لنظام صحي يغير من العادات السيئة لدي بعض الشباب كالسهر علي التصفح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتضييع الوقت علي الكافيهات وبالتالي التكاسل في الاستيقاظ مبكراً للعمل.

وأضاف رامي علي، أنه ممن اعتادوا الذهاب لعمله الحر في ٥ صباحاً، دون تعليمات من مدير أو رئيس في العمل، ووجد في هذا النظام نشاط وطاقة والتفرغ لأسرته بقية اليوم، كما أنه نفسياً يكون إيجابيا أكثر من أوقات العمل المسائية.

ودعا عبد الرازق كمال، الشباب، بتغيير نظام حياتهم والبعد عن السهر واللهو فيما لا يفيد، وذكر أجدادنا بأنهم كانوا أكبر مثال علي النشاط وتميز جيلهم بالإنتاج والصحة وسبب كبير في ذلك الاستيقاظ مبكراً للعمل وبذل الجهد البدني.