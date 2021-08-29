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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يلتقي سفير سوريا لدي بغداد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استقرار العراق وسوريا هو احد ركائز استقرار المنطقة .

وأدلي الرئيس العراقي “ صالح ” بتلك التصريحات أثناء استقباله السفير السوري لدى بغداد سطام جدعان الدندح، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وتناول اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة.

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كما تباحث الطرفان  أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب.

وأكّد الرئيس العراقي أن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات.

ودعا إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

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