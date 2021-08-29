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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"طالبان": لا وزراء سابقين في التشكيل الجديد للحكومة

ذبيح الله مجاهد
ذبيح الله مجاهد

 أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستكون خالية تماما من أي وزراء شغلوا مناصب الحكومة السابقة.

 

وقال ذبيح الله، اليوم الأحد، لوسائل إعلام محلية ردا على سؤاله حول مشاركة وزراء سابقين: "الحکومة الجديدة في أفغانستان لن تشتمل على وزراء في الحكومة السابقة".

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وقام رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، بمنع إدراج بند يقضي بفرض عقوبات ضد حركة طالبان في نص البيان الصادر عن اجتماع مجموعة السبع الطارئ حول أفغانستان.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، فأن إيطاليا، التي تعمل على تنظيم اجتماع طارئ لـ مجموعة العشرين حول أفغانستان للحصول على مشاركة أكثر نشاطا لروسيا والصين والهند وتركيا في الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأفغانية، سعت لمنع إدراج البند حول العقوبات ضد حركة طالبان، وهو ما كانت بريطانيا ودول أخرى عدة تصر عليه.

 

ونوقش موضوع تنظيم قمة طارئة لدول مجموعة العشرين حول أفغانستان خلال لقاء أجراه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما.

 

وأكد لافروف استعداد روسيا لدراسة اقتراح إيطاليا بشأن إعمال الصيغة المذكورة في التسوية الأفغانية.

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