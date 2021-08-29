أوكرانيا تستقبل 14 ألف سائح سعودى منذ بداية العام

نقلت صحيفة سبق السعودية عن البرلماني الأوكراني الرئيس المشارك لمجموعة الصداقة البرلمانية الأوكرانية مع السعودية، رستم أوميروف، أن أوكرانيا استقبلت منذ بداية العام الجاري أعدادا كبيرة من السياح السعوديين.



ولفت البرلماني الأوكراني، إلي أن عدد السياح السعوديين يفوق بحوالي 40 مرة عددهم في العام الماضي، مقدرا إنفاق السائح السعودي بما لا يقل عن 3 آلاف دولار في الرحلة إلى أوكرانيا.

وأشار البرلماني إلي أن أوكرانيا استقبلت في الأشهر الأولى من العام الجاري 14 ألف سائح من السعودية مقابل 350 سائحا في نفس الفترة من عام 2020.

كما أوضح أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية السعودية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في أكتوبر المقبل في الرياض، معربا عن أمله في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين الزراعي والمهني وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة.