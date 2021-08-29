البطاطا الحلوة من الحلويات المميزة واللذيذة، ويمكن إعدادها في المنزل بأكثر من وصفة مختلفة وتقديمها لأسرتك، فـ البطاطا الحلوة تحتوي على العديد من الفوائد والمكملات الصحية التي يحتاج إليها الجسم.

وإليك طريقة تحضير صينية البطاطا بوصفة لذيذة..

مقادير صينية البطاطا



1 كيلو بطاطا مسلوقة

عسل أو سكر

نصف كوب قشطة

جوز هند

لبن

فانيليا

قرفة ناعمة

زبيب

فول سودانى

طريقة تحضير صينية البطاطا



1- تخلط البطاطا مع جوز الهند والقرفة والقشطة والعسل

2- ادهني البايركس بالزبدة

3- ضعي طبقة من البطاطا، وفوقه طبقة من البطاطا أخرى

4- وتدخل الفرن حتى تمام احمرار الوجه

5- وتقدم البطاطا الحلوة