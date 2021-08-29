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إلهام أبو الفتح
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رياضة

أول رد فعل من عبدالقادر عقب انتهاء إعارته لسموحة وعودته لـ الأهلي

صدى البلد

وجه أحمد عبد القادر نجم سموحة المعار من الأهلي رسالة شكر وتقدير لـ سموحة عقب انتهاء فترة إعارته وعودته للمارد الأحمر.

 

وكتب أحمد عبدالقادر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أولا أود أن أشكر نادي سموحة برئاسة الباشمهندس فرج عامر علي الدعم والمساندة في الفترة الماضية وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أيضا على دعمهم. 

 

وأضاف: وأتمنى أن أكون حققت هدف النادي هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي وأخيرا كل التوفيق للموج الأزرق فيما هو قادم".

 

أنهت إدارة الأهلي إعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم وفهد جمعة لمدة موسمين إلى سموحة ضمن صفقة الحصول على المهاجم حسام حسن، ليكون اللاعب الرابع الذي ينضم للقلعة الحمراء بعد بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وكريم فؤاد.

 

كما وافقت الإدارة الحمراء على تجديد إعارة محمد عبدالمنعم لمدة عام آخر إلى سموحة، وعودة أحمد عبد القادر حمدي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

على جانب آخر، منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لاعبيه راحة سلبية حتى 5 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مسابقة الدوري.

واستقر المدرب على تلك الراحة بعد الإجهاد الكبير الذي سيطر على الفريق في الفترة الأخيرة من ضغط مباريات، وعاد هو نفسه إلى بلاده لزيارته أسرته وقضاء بعض الوقت معهم.

وقال موسيماني إنه يعلم مدى حزن جماهير النادي لخسارة لقب الدوري، لكن الفرصة متاحة للقتال مجددًا من أجل هذه الجماهير والتتويج بالبطولات المقبلة.

وأضاف: "جماهير الأهلي هي سر الطاقة والقوة، ونقسم لهم أننا سنكون أقوى وأذكى وعند حسن ظنهم في البطولات المقبلة.. أعتذر لهم عن خسارة لقب الدوري.. سأسافر إلى بلادي لمدة 3 أيام وأعود بعدها للاستعداد للموسم الجديد والتحديات المقبلة.. لعبنا ١٩ مباراة في ٥٣ يومًا عكس المنافس، الذي حصل على فترات راحة كبيرة في نفس الوقت، بالإضافة لارتباط العديد من اللاعبين بالتزاماتهم مع المنتخبات، مع منح اللاعبين الدوليين راحة بعد الانتظام لتجنب الإرهاق".

وأوضح أنه صادق مع نفسه ويدرك حجم المشكلات في فريقه، خاصة على المستوي الدفاعي، حيث مني مرماه بعدد كبير من الأهداف ومعظمها كان في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهذا يشير إلى فقدان التركيز والإرهاق.

وشدد على أن “مواجهات الدوري تختلف عن مباريات دوري أبطال أفريقيا، وسؤالي لمن يقول إن أفريقيا أضعف من الدوري: لماذا لم تفز بدوري أبطال أفريقيا نفسه وغادرت مرتين متتاليتين دون أي لقب؟”.

وتابع: "تعلمت هنا كل شيء، وكنت في بداية الأمر لا أعرف كثيرًا عن الكرة المصرية أو عن عادات اللاعبين وتقاليدهم، ولكني الآن عرفت أن هناك أشياءً كثيرة يجب أن أتعلمها لتجنب أخطاء عدم المعرفة".

أحمد عبد القادر سموحة الأهلى الدوري موسيمانى فرج عامر

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