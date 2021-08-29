بعد إصابة نجلته خلال تدريب السباحة.. أب يتهم إدارة استاد المنصورة بالإهمال

أصيبت طفلة، خلال تمرين السباحة، باستاد المنصورة الرياضي، في أثناء قيامها بالقفز في حمام السباحة، حيث تعلقت قدمها اليسرى بالقطعة الحديدية الخاصة للقفز من أعلاها مما أدى إلى إصابتها.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من محمد.م.ع. (حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية)، مقيم شارع إبراهيم جعفر دائرة قسم ثان المنصورة بأنه حال تواجده وابنته عائشة (11 سنة-طالبة بالصف الخامس الإبتدائي)، بحمام السباحة الخاص باستاد المنصورة الرياضي وأثناء قيامها بالقفز بحمام السباحة تعلقت قدمها اليسرى بالقطعة الحديديية الخاصة للقفز من أعلاها؛ مما أدى إلى إصابتها، وقام بنقلها إلى المستشفى.

وورد تقرير المستشفى يُفيد إصابتها بقطع في وتر الإصبع الأكبر للقدم اليسرى، واتهم إدارة النادي بالإهمال الذي تسبب فى إصابة ابنته.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 8239 إداري قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.