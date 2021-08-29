القصير: تحسين مستوى معيشة صغار ومتوسطي المزارعين والمربين والشركات العاملة في المجال

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وقال القصير ان الاجتماع بحث نتائج المشروعات الممولة بقروض من بعض الجهات الدولية المانحة لتمويل القطاعات الزراعية الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والداجنة والالبان والأسماك والري الحقلى وكذلك محاصيل الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والتصنيع القائم على هذه الأنشطة ومعاملات ما بعد الحصاد ومدخلات الإنتاج .



‏ ‏

‏وأضاف القصير أن برنامج التنمية الزراعية يستهدف تحسين مستوى معيشة صغار ومتوسطي المزارعين والمربين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث أيضا رسم الاستراتيجيات وتحديد الأنشطة التي يجب تمويلها مع مراجعة ومتابعة التمويلات السابقة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.



‏القصير أكد ان البرنامج من ضمن مكوناته تمويل البحوث الزراعية والتنمية والأولوية لتمويل البحوث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي أو التي تسهم في زيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور