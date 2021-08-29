عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية : الدولة حريصة على تعظيم الصناعة المحلية والحد من الاستيراد

محافظ الشرقية : الدولة
محافظ الشرقية : الدولة حريصة على تعظيم الصناعة المصرية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمدينة العاشر من رمضان ، في حضور الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان  وأشرف الدوكار رئيس إتحاد عمال العاشر من رمضان وسامي نصر الله عضو مجلس النواب والمهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ ووفد من جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

 

أكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتى للإطلاع على خطة التطوير  لإنشاء مصنع ثالث  لإنتاج المستحضرات الحيوية وفى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

 

إستمع المحافظ ومرافقوه  إلى عرض توضيحي من الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن نشأة الشركة واستثماراتها في السوق المصري ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الشركة عام 1980 م ، كشركة مساهمة مصرية تعمل وفق قانون الإستثمار وتهدف لتوفير دواء عالمي الجودة بسعر يناسب المواطن المصري ، وتضم مصنعين على مساحة 120 ألف م2  مشيرا إلى أنه جاري حالياً إنشاء توسعات جديدة للشركة لإنشاء مصنع ثالث للإرتقاء بمنظومة صناعة الدواء في مصر وتحسين مستوى الإقتصاد.

 

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88,8%

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تعد أول من قامت بتطبيق إسلوب البيع المباشر للدواء في مصر وطورته باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات وهي الأولى في تصدير الدواء حيث تقوم بتصدير نحو مايزيد عن 23 % من إجمالي الصادرات المصرية وبلغت قيمة الصادرات لعام 2020 (40 مليون دولار ) ، كما قامت  بإنتاج البروتوكولات العلاجية لمواجهة فيروس كورونا .

 

كما تعد الشركة أول شركة في مصر والشرق الأوسط تعتمدها منظمة الصحة العالمية WHO  عام 2014 كمورد لأحد المضادات الحيوية العقيمة بعد إجتيازها عن جدارة التفتيشات الصارمة للمنظمة ، كما حصلت الشركة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001  وشهادة توافق الشركة مع الإشتراطات البيئية ISO 14001  ، والشهادة الدولية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS  18001  ، كما حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد GMP  من وزارة الصحة الرومانية وأيضا شهادة Pics  من وزارة الصحة الماليزية.

 

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب الشكر لمحافظ الشرقية وممثلي جمعية مستثمري العاشر من رمضان لزيارتهم التفقدية لمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان والتي تعد أكبر القلاع الصناعية داخل جمهورية مصر العربية.

 

أهدى  رئيس مجلس إدارة الشركة  محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات تساعد في دعم الصناعة المصرية وتحسين مستوى الإقتصاد المصري.

 

أكد محافظ الشرقية  أنه سيواصل زياراته التفقدية  للشركات والمصانع المقامة علي أرض المحافظة لدعم الصناعة وتشجيعاً للمستثمرين ، لافتاً إلى أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد.

الشرقية مجلس النواب وزارة الصحة حياة كريمة محافظ الشرقية المصانع مدينة مشروعات

موضوعات متعلقة

استعدادا للعيد القومي.. تجميل وتزيين الشوارع والميادين بـ الشرقية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88,8%

ترشيحاتنا

صلاة العصر كم ركعة مع السنة ؟.. النبي كان يصليها 6 و8 ركعات

التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

التضامن تحتفل بأول متداول في البورصة من ذوي الاحتياجات الخاصة

نشرة تحقيقات|قمة بغداد نقلة لسياسة العراق الخارجية..تحذير من انقراض الحمير في مصر

هانى حتحوت يطلق قذائفه: شيكابالا تطاول على الأهلى.. وفوز الزمالك بالدورى ليس نهاية العالم

اتحاد الكرة يستمع لاقتراحات الأندية قبل الإعلان عن قرارات الموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

رفض دعوى منع الداعية مبروك عطية من الظهور في الإعلام

قناة الحدث تقرر إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ