الخارجية: مصر تدين الهجوم الإرهابي في "بيني" .. وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب الكونغو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيقة وذوي الضحايا الأبرياء جراء الهجوم الإرهابي الوحشي الذي أسفر عن مقتل 19 مدنياً بإقليم "بيني" شرق البلاد.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأحد، إدانة مصر لهذا الهجوم الإرهابي، معربة عن تضامنها ووقوفها إلي جانب حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في هذا الحادث الأليم.

وأعلنت سلطات دولة الكونغو عن أن مهاجمين يشتبه في أنهم متشددون قتلوا 19 شخصا على الأقل في غارة على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وأضافت السلطات أن المهاجمين نهبوا المنازل وأشعلوا النيران قرب متنزه فيرونجا الوطني في إقليم كيفو الشمالي ليل الجمعة وحتى يوم السبت.

وقالت كاهيندو ليمبولا وهي واحدة من سكان القرية فقدت أربعة من أقاربها في الهجوم: "لا أعرف إلى أين أذهب مع طفلي الله وحده القادر على مساعدتنا".

وألقى كالونجا ميسو، رئيس حي بوليكي ومنظمة حقوقية، اللوم في الهجوم على "القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة إسلامية متشددة متهمة بقتل آلاف الأشخاص في السنوات الماضية أغلبهم في مناطق نائية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتسن الاتصال بالقوات الديمقراطية المتحالفة.