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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 80 يوم غيبوبة.. أسرة سيف تطالب بمحاسبة المتسببين في وفاته بالنادي الأوليمبي

سيف إسلام غريق الأوليمبي
سيف إسلام غريق الأوليمبي

لا يزال أصداء الحادثة المفجعة التي تعرض لها الطفل إسلام سيف داخل حمام سباحة النادي الأوليمبي تلقي بظلالها داخل السكندري العريق.

ففي يونيو الماضي، تعرض الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، لحادث غرق داخل حمام السباحة بالنادي، أثناء تلقيه تدريبات السباحة بالنادي العريق.

سيف اختفى أثناء تدريبه عن الأعين أثناء التدريبات، وبعد البحث عن الطفل، عُثر عليه في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس.

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وقررت نيابة باب شرق في الإسكندرية فتح تحقيقا عاجلًا في واقعة غرق الطفل سيف إسلام داخل حمام السباحة بنادي الأولمبي السكندري.

وقررت النيابة غلق حمام السباحة وتفريغ كاميرات المراقبة وطلب استدعاء مدرب حمام السباحة والاستماع لأقوال شهود عيان الواقعة.

وفتحت الواقعة الباب أمام شكاوى أعضاء الجمعية العمومية، والذين طالبوا باتخاذ اقصى عقوبة على المتسببين في الحادث، بل وصلت المطالبات إلى إقالة مجلس الإدارة بسبب الشكاوى من الإهمال من جانب المدربين والمشرفين على اللعبة.

وطالب إسلام السيد، والد سيف، بكشف المتسبب عن الحادث وكيفية وقوعه، ومنع تلك الحوادث مستقبلاً، قائلاً: "أنا خايف على كل أبناء الأعضاء ابني خلاص راح لكن انا خايف على كل أبنائنا."

وفتحت الواقعة الباب أمام شكاوى أعضاء الجمعية العمومية، والذين طالبوا باتخاذ اقصى عقوبة على المتسببين في الحادث، بل وصلت المطالبات إلى إقالة مجلس الإدارة بسبب الشكاوى من الإهمال من جانب المدربين والمشرفين على اللعبة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، اتهم إسلام السيد، والد سيف، إدارة النادي بالإهمال، والتقصير الشديد في حماية ابنه، متسائلاً "أين كان المدربون والمنقذون أثناء الحادث."

وأشار إلى تكرار الحادث من قبل، فماذا ننتظر حتى يقع حادث أخر أو حتى يكون هناك غريق جديد، وناشد وزير الشباب والرياضة بمقابلته والاستماع إلى شكواه.

من جانيه، نعي مجلس إدارة النادي الأوليمبي السكندري برئاسة المهندس طارق السيد والمدير التنفيذي وجميع العاملين؛ سباح النادي الطفل سيف إسلام، الذي وافته المنية اليوم. 

وأعلن مجلس إدارة النادي الأوليمبي الحداد ٣ أيام علي روح السباح الراحل سيف اسلام بإيقاف تدريبات الفرق الرياضية بالنادي اعتبارا من غداً.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي تنتظر نتائج تحقيقات النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح نحو المتسبب في الغرق، بالرغم من أن الطفل سيف يعتبر من أمهر السباحين في النادي في هذه الفئة العمرية.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمتابعة واقعة غرق الطفل "سيف إسلام" بحمام السباحة بالنادي الأوليمبي. 

وشدد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة.

الأوليمبي الجمعيه العموميه حادث غرق غرق سيف نادي الأوليمبي كاميرات المراقبة حمام سباحة

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