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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

السلع التموينية
السلع التموينية

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%.

 

وأشار رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) فى بيان اليوم  إلى أن ‏مخازن الشركات الـ 1500 مخزن تقوم بصرف استعاضات شهر ‏سبتمبر من السلع التموينية لأكثر من 37 ألف منفذ تمويني للمواطنين على بطاقات الدعم.‏

وأضافا أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة تموينية لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية  وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على ‏بطاقة الدعم.‏

من جانبه أكد أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة، ‏وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من السلع يلبي ‏احتياجات المواطن.

 

 وأضاف أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتشديد على ‏تسيير حملات رقابية يومياً على منافذ صرف السلع التموينية لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

 وطالب أحمد كمال ـ معاون الوزير ‏والمتحدث الرسمي المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يتلاعب في دعم ‏المواطنين الذي تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما ‏يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً.

السلع التموينية التموين وزير التموين التجارة الداخلية سلع

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