التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%.

وأشار رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) فى بيان اليوم إلى أن ‏مخازن الشركات الـ 1500 مخزن تقوم بصرف استعاضات شهر ‏سبتمبر من السلع التموينية لأكثر من 37 ألف منفذ تمويني للمواطنين على بطاقات الدعم.‏

وأضافا أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة تموينية لمنافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على ‏بطاقة الدعم.‏

من جانبه أكد أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة، ‏وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من السلع يلبي ‏احتياجات المواطن.

وأضاف أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتشديد على ‏تسيير حملات رقابية يومياً على منافذ صرف السلع التموينية لضمان ‏وصول الدعم إلى مستحقيه.

وطالب أحمد كمال ـ معاون الوزير ‏والمتحدث الرسمي المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يتلاعب في دعم ‏المواطنين الذي تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما ‏يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً.