التموين: المنافذ التموينية تبدأ استلام السلع لشهر سبتمبر

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية لمنافذ الصرف عن شهر أغسطس إلى 100%.
وأشار رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) فى بيان اليوم إلى أن مخازن الشركات الـ 1500 مخزن تقوم بصرف استعاضات شهر سبتمبر من السلع التموينية لأكثر من 37 ألف منفذ تمويني للمواطنين على بطاقات الدعم.
وأضافا أن الشركات تقوم بصرف 28 سلعة تموينية لمنافذ التوزيع تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والدقيق وكذلك السلع غير الغذائية وغيرها من السلع، مؤكدين توافر كل احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.
من جانبه أكد أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي ـ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف للمواطن على بطاقة الدعم والسلع الموجودة بها من حيث الجودة، وأشار كمال إلى وجود مخزون استراتيجي كبير من السلع يلبي احتياجات المواطن.
وأضاف أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بالتشديد على تسيير حملات رقابية يومياً على منافذ صرف السلع التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وطالب أحمد كمال ـ معاون الوزير والمتحدث الرسمي المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يتلاعب في دعم المواطنين الذي تدفع فيه الدولة سنوياً بالنسبة للسلع التموينية ما يقارب 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً.