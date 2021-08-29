"صدى البلد" يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع مسئولي أندية الدوري اليوم

عقد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأحد، اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد.

وتقام القرعة بالمقر الرئيسي للاتحاد ، على أن تعلن مواعيد المباريات في وقت لاحق.

وكان قد عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم، اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد.

وجري خلال الاجتماع استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، كما تم الاستماع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

واعترضت بعض الأندية على موعد الدوري والذي سيكون بشكل كبير في سبتمبر وأوائل أكتوبر كما يوجد فكرتين للكأس القديم وهو استمراره للعام القام.

ويأتي قرار اتحاد الكرة بإقامة الدوري يوم 15 سبتمبر قبل توقف الدوري المقرر أن يكون في أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع تأكيدا من اتحاد الكرة على ضرورة الإبلاغ برغبة وجود حكام أجانب في الوقت الحالي قبل انطلاق الموسم.





كان المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد قد استعرض في بداية الاجتماع الارتباطات الخارجية للمنتخب الوطني والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وفي مقدمتها فترات الأجندة الدولية خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تتخللها تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتين كبيرتين هما كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.



وجدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها، مناشدا الأندية تسديد مديونياتها لدى الاتحاد، حيث يقوم الاتحاد بتسديد ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية للجهات المختصة بها بشكل فوري مما يخلق عبئا اضافيا على الاتحاد في حالة عدم تسديد الأندية للديون المستحقة عليها.



وأشار المهندس أحمد مجاهد إلى أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما يتكلفه إجراء مسحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحاد.



وطرح رئيس الاتحاد المصري على الأندية التوصل إلى نظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة.