أعلن المكتب الفني لنقيب المحامين رجائي عطية، عن فتح باب الاشتراك في الملتقى العربي الأول للغة والمحاماة، الذي يقام بالتعاون مع معهد المحاماة، بداية من اليوم "الأحد".

ويأتي انعقاد هذا المنتدي في إطار المشاريع التوعوية والتدريبية التي يقدمها المكتب الفني لنقيب المحامين.

وحول تفاصيل الإشتراك فإنه يمكن التعرف عليها من خلال هذا الرابط:

https://wp.me/PaDVq4-NJE

ينطلق الملتقى بتاريخ 19/09/2021 ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، ويعقد الملتقى بالتعاون مع معهد المحاماة، وتقام فعاليات الملتقى بقاعة اتحاد عمال مصر، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة الرسمية لنقابة المحامين لكافة فعاليات الملتقى ، والاشتراك في الملتقى مجانًا.

جدير بالذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، كان قد أصدر قرارًا بتكليف مكتبه الفني، بالتعاون مع معهد المحاماة، لتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.