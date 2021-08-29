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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاوى تشغل الأذهان| علي جمعة: تعطيل العمل للحصول على رشوة "سحت" يستوجب التوبة.. والحبيب علي الجفري: الخلافة معناها عمارة الأرض وليس قتل الناس

فتاوى وأحكام
فتاوى وأحكام

علي جمعة: مراقبة الله لحركات العبد تشمل الظاهرة والباطنة

حكم الحلف بالطلاق لقطع صلة الرحم؟ الإفتاء تجيب

الحبيب علي الجفري: الخلافة معناها عمارة الأرض وليس قتل الناس

نشر موقع صدى  البلد  خلال  الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير، نستعرض أبرزها  فى التقرير التالي..

علي جمعة: مراقبة الله لحركات العبد تشمل الظاهرة والباطنة

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مراقبة الله لحركات العبد، تشمل الظاهرة والباطنة مضيفًا أن القلب له عمل والعقل له عمل وحركة ، وهذا يعين على الاستقامة حينما يعلم العبد أن الله يراقب ما يبطن وما يظهر.

وأضاف جمعة خلال لقائه على " سي بي سي" أن السعي في اللغة هو الحركة مع القصد فالفرق بين السعي والحركة هو أن الأول يكون بغرض وقصد وهدف ونية، أما الثانية تكون بلا هدف.


وأوضح أن السعي منه ما هو خير وما هو شر، مستشهدا بحديث النبي "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".


وأشار علي جمعة إلى أن الله أخبرنا في القرآن في كثير من الآيات القرآنية، أن الحياة الدنيا بين الحركة والسكون، منوهًا بأن كل الحركات والسكنات مسجلة بالصوت والصورة ومراقبة من الله تعالى.


وتابع  أن العبد سيحاسب على السعي وليس الحركة ، فيقول الله تعالى "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ".

علي جمعة: تعطيل العمل للحصول على المال رشوة "سحت" يجب التوبة منه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هناك أخطاءً تمحيها الحسنات، وذلك مثل الصلاة والاستغفار والصدقات، وهي سيئات يتم محوها ويطلق عليها اسم "المحقرات" ولكن الورع يقتضي أن لا يحصل الإنسان على إكرامية أو رشوة.


وأضاف جمعة، خلال لقائه على "سي بي سي"، أن تعطيل العمل للحصول على المال هي رشوة صريحة وسحت ويجب التوبة منه و"حاجة وحشة أوي"، ولكن الحصول على الهدية محل نظر.

 وأشار إلى أن هناك أشياءً أقل في النهي من أشياء أخرى ولكن قاعدة الحسنات يذهبن السيئات هي قاعدة ربانية، وهناك حرام متفق عليه مثل الخمر والمخدرات ولا يوجد إمام قال إنه مباح، ولكن السجائر هناك اختلاف فيها من جانب جماهير العلماء. 


وأكد جمعة أن الأطباء اجمعوا على أن الدخان خطأ ولهذا الإفتاء حرمته بسبب ضرره اليقيني، حتى أن السياسة نفسها ألزمت شركات الدخان بكتابة الضرر على العبوات، لافتا إلى أن الدخان حرام ولكنه من النوع الذي تمحيه الحسنات وذلك من رحمة ربنا التي وسعت كل شيء.


الحبيب علي الجفري: الخلافة معناها عمارة الأرض وليس قتل الناس

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن الخلافة معناها عمارة الأرض وليس تخريب الأرض، معناها إعلاء نور لا إله إلا الله في الوجود وليس قتل الناس باسم لا إله إلا الله في الوجود.

في سياق آخر، قال الحبيب علي الجفري، إن مِن عظمة هذا الدين أنَّ كثيرًا مِن نصوصه المعصومة جاءت قابلةً لأكثر من فهمٍ؛ وذلك للتوسعة على العباد، واستيعاب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وقابلياتهم.

وأضاف الجفري عبر “فيسبوك”: “ولو لم يرد الحقُّ تعالى فتحَ باب الاجتهاد لجعل جميع النصوص قطعيةَ الدلالةِ لا تحتملُ أكثر مِن معنى”.


حكم الحلف بالطلاق لقطع صلة الرحم؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “حلف علي زوجي بالطلاق ألا أكلم خالتي فهل أبر يمينه أم أصل رحمي؟”.
 

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه من المفترض على الزوج ألا يحلف على زوجته بقطع رحمها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن صلة الرحم واجبة  ولا يجوز قطعها.


وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ما سبق ينبغي على الزوج أن يأتي إلى دار الإفتاء أو يتصل بها على رقم 107، لكي يجد حلا لهذا اليمين، لأن يجب عليك أن تصلي خالتك، لأن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تقطع.

علي جمعة رشوة الحبيب علي الجفري الخلافة معناها عمارة الأرض حكم الحلف بالطلاق لقطع صلة الرحم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

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