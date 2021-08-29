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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نعاني من الغيابات.. أبرز تصريحات حسام البدري عن تأهل مصر لكأس العالم

صدى البلد

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، ضرورة حسم التأهل لمونديال 2022 قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

 

وقال “البدري”، خلال المؤتمر الصحفي بمعسكر المنتخب، “لا يوجد في الكرة أهم من التواجد في كأس العالم سواء كلاعب أو مدرب، لدينا مجموعة من اللاعبين شاركت في مونديال روسيا”.

 

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر "من الوارد أن نغير في طريقة اللعب، والأمر متوقف على هدفنا وإمكانيات المنافس، وقد تشهد الفترة المقبلة بعض التعديلات".

 

وأكد “أخبرت اللاعبين بأن التأهل لكأس العالم أمر هام لي، ولكل المصريين، ونحتاج إلى حسم التأهل”.

 

واستطرد “نعاني من غيابات كثيرة مثل صلاح والنني وتريزيجيه، ولكن ثقتي كبيرة في المتواجدين حاليا كبيرة”، موضحا “مباراة أنجولا صعبة جدا، والمنتخب يحتاج إلى دعم الجميع”.

 

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الأهلى لقائمة منتخب مصر وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسين الشحات ومجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف فيما ضم المدير الفنى لمنتخب مصر 6 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو .
 

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