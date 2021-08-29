متابعة أعمال إصلاح خط مياه جبل شيشة بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف الجهود المبذولة لإصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الناقل أمس والممتد من محطة جبل شيشة بقطر 900 مللي وذلك بسبب اصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالخط أثناء الحفر ضمن الأعمال الجارية لإنشاء الطريق البديل للسادات بمنطقة الشلال .

وقد كلف المحافظ نائبه أحمد شعبان بتفقد أعمال الإصلاح يرافقه المهندس محمد على نائب رئيس الشركة للتشغيل والصيانة حيث أطمئن على الإسراع بوتيرة العمل داخل موقع الكسر لضغط البرنامج الزمنى بعد انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء التي يغذيها هذا الخط الرئيسي لتخفيف المعاناة عن المواطنين ، وخاصة في ظل هذا الطقس الحار .

والجدير بالذكر أنه تم التنويه أمس عن انقطاع مياه الشرب حيث سيتم توزيع فترة قطع المياه على الأحياء والمناطق السكنية بدلاً من استمرار قطعها لفترة طويلة بواقع 8 ساعات لكل من المناطق الواقعة على طريق السادات والصداقة الجديدة والمحمودية .

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وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة برئاسة اللواء حازم عبد المنعم ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، بجانب مديري الطرق والمشروعات والشئون المالية والقانونية ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان .

وشهد الاجتماع، استعراض بعض المشروعات؛ مثل البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد، مع استكمال الساحة الأمامية المطلة على نهر النيل بميدان المحطة، وأيضاً مشروع تطوير حديقة السلام ، مع الإسراع في إنهاء مشروع تطوير السوق السياحي القديم ، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مصر العامة .

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الجديد بطول 2 كم من خلال إنشاء حوائط ساندة ، وزيادة عرض الطريق في المسافات التي تشهد تكرار الحوادث المرورية فيها نظراً لوجود دورانات خطرة مما سيساهم في توفير عوامل الأمان للسائقين والركاب ، مع إضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمدخل الشمالى للمدينة .

ولفت المحافظ إلى أنه في نفس الوقت سيتم إستكمال الساحة الأمامية المطلة على كورنيش النيل القديم بميدان المحطة لتكامل الرؤية البصرية لواجهة المدينة ، بجانب إعادة تشغيل عدد 2 نافورة بوسط النيل بإضاءات ملونة ، كما أنه تم الإتفاق على زيادة المسطحات الخضراء للميدان ، مع تلافى أي ملاحظات تم رصدها من خلال لجنة هندسية متخصصة من المحافظة ، علاوة على الإسراع بتطوير حديقة السلام وتركيب التماثيل بوسط حديقة بلازا درة النيل لتستكمل البانوراما الجمالية لمشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة .