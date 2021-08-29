وصول ميسي لملعب مباراة باريس سان جيرمان و ستاد ريمس.. فيديو

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، عندما يحل فريقه ضيفا على ستاد ريمس، اليوم، الأحد، في التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صحبة فريقه باريس سان جيرمان، إلى ملعب "أوجيست دولون"، وذلك لخوض مواجهة فريق ستاد ريمس.



وشهدت قائمة باريس سان جيرمان، لمواجهة ستاد ريمس، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة، منذ انضمامه إلى العملاق الباريسي.

الباص الأغلى في التاريخ 🚍



وصول ليونيل ميسي مع حافلة باريس سان جيرمان قبل مباراة ريمس.pic.twitter.com/FsZFMrmbtj — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) August 29, 2021

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في 10 أغسطس الماضي، لكنه لم ينضم لقائمة الفريق، أمام ستراسبورج وستاد بريست، في الجولتين الماضيتين، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

ورحل ميسي عن برشلونة، بعد فشل تجديد تعاقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.