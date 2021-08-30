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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|سر تأخر ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة.. الأماكن الشاغرة في كليات القمة بالمرحلة الثانية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. سر تأخر ظهورها لمعظم الطلاب
 

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 مازال أمرها يحير معظم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ، حيث فوجئ معظم الطلاب بعدم ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الآن رغم مرور أيام على إغلاق باب تقديم التظلمات.

 

وفي هذا الاطار علم موقع صدى البلد من مصدر مسئول داخل وزارة التربية والتعليم ، أن سر تأخر ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 لطلاب الثانوية العامة على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الان ، هو أن عملية فحص اوراق الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة ، وسوف تظهر النتيجة للطلاب تباعا 

 

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر الموعد والرابط والكليات المتاحة
 

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا عن تفاصيلها، بعد أن أجبرتهم مجاميعهم على عدم التقديم في تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ، وانتظار المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 .

وعن تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هناك فرصة كبيرة جدا لطلاب علمي علوم وطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، وسيتم استيعاب عدد كبير من الطلاب في الكليات التي يحلمون بها  ، لأن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 بـ طب بيطري وعلوم وألسن واعلام واقتصاد والعلوم السياسية.

 

تنسيق الجامعات 2021.. الأماكن الشاغرة في كليات القمة للمرحلة الثانية
 تنسيق الجامعات 2021 .. بعد انتظار أكثر من 10 أيام لطلاب الثانوية العامة 2021 جاء إعلان نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2021 لتزف وزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمى بشرى للطلاب بشأن انخفاض المرحلة الأولى بحوالي أكثر من 7 درجات مئوية عن العام الماضي ببتنسيق الجامعات.

 

تنسيق الجامعات 2021.. اعرف كليتك بمجموعك
 أعلن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ، عن نتيجة المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2021  وينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2021   بعد غد الثلاثاء ويستمر حتى 4 سبتمبر 2021  لطلاب الثانوية العامة .

 

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. تعرف على الكليات المتاحة
 تنسيق المرحلة الثانية 2021  ينطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى 4 سبتمبر 2021 ضمن طلاب الثانوية العامة الناجحين  ويأتي ذلك بعد أن أعلن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور خالد عبدالغفار نتيجة  تنسيق المرحلة الأولى 2021 .

 

رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بمركز ربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة «التايكو»
 أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمركز ربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة «التايكو».

جاء ذلك خلال المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها- نحو تفعيل إستراتيجية 2030 وما بعدها والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ياسمين فؤاد، وزير الدولة لشؤون البيئة ونيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.

 

خالد عبدالغفار: الرئيس السيسى يتابع ويدعم ملف التعليم العالى بشكل يومى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة ما كان يحدث لولا الدعم الكامل الذى يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يتابع ويدعم بشكل يومي ملف التعليم العالي ويوفر كل ما تحتاجه المنظومة انطلاقا من إيمانه بأن بناء الإنسان بدايته من التعليم، مشيرا إلى أن التوسع الذي نشهده حاليا والبرامج الجديدة التي تقدم للطلاب تتم بدعم كامل من القيادة السياسية.

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