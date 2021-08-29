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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ الغربية : حملات مستمرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية لضبط المخالفين

ضبط نصف طن آيس كريم و7 أطنان زيت طعام مجهولة المصدر بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، قامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة كبير مفتشي التجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط  صاحب محل لبيع المبيدات الفطرية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع مبيدات فطرية منتهية الصلاحية مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

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كما قامت الحملة بالتحفظ علي وزن ٦ طن و٦٠ كجم مبيد ،كما تم ضبط صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمنظفات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات زيت طعام مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيته وكذا عبوات فلاش منظف مجهول المصدر، كما تم التحفظ علي واحد طن و٢٢٤ كجم زيت طعام وعدد ٤٨٠ عبوة فلاش منظف سعة ٧٥٠ ملل .

وفي ذات السياق ضبطت الحملة مخزن ومنفذ بيع وتوزيع آيس كريم مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، وتم التحفظ علي نصف طن آيس كريم وعدد٧٥٠٠ قطعة بسكويت وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.

وتأتي هذه الحملات بناءًا على التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية والتي مفادها انتشار ظاهرة الغش التجاري وبصفة خاصة المبيدات الفطرية

ومن جانبه أكد رحمي أن الحملات التفتيشية الموسعة تأتي بالتعاون المستمر بين المحافظة والرقابة الإدارية بناءًا على تحرياتها المسبقة ،مؤكدًا استمرار هذة الحملات في كافة مراكز ومدن المحافظة لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلك من كافة مظاهر الغش والقضاء عليها .

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