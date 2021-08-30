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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. خطوات معرفة إصابة الأطفال بمتحور دلتا.. صفات رجل برج العذراء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين.

خطوات معرفة إصابة الأطفال بمتحور دلتا
متحور دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في مارس من هذا العام الجاري، أثار جدل واسعًا ومخاوف واضحه أكثر من فيروس كورونا نفسه، حيث أنه يشكل خطرا كبيرا على الأطفال.

هاني الناظر ينصح بتناول مكونين لحماية البشرة من التجاعيد
قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصائح للحفاظ على البشرة والوقاية من علامات الشيخوخة المبكرة.

عصبي وغامض وشغله رقم 1 .. صفات رجل برج العذراء
يحتفل مواليد برج العذراء بأعياد ميلادهم من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، ويختلف صفات رجل العذراء عن امرأة العذراء.

جمال شعبان يكشف سبب انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، استشاري أمراض القلب، سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية إلى الموت بين الشباب في هذه الأيام.

كورونا فيروس كورونا هاني الناظر جمال شعبان استشاري الامراض الجلدية برج العذراء

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