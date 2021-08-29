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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة

بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بمدينة القصاصين

محطة رفع صرف صحى
محطة رفع صرف صحى الشيخ غريب بالقصاصين

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن بدء الشركة فى اعمال التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى الشيخ غريب بمدينة القصاصين تمهيدا لافتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اليوم لمحطة رفع صرف صحى الشيخ غريب يرافقه المهندسة مروة مدنى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، ان رفع صرف صحى الشيخ غريب تبلغ طاقتها التصميمية 13000 م3 يوم ، لخدمة قرية الشيخ غريب ، والبغادة ، وعدد من القرى بالقصاصين باجمالى عدد سكان 7000 نسمة.

 

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة:بدأت اعمال التشغيل بعد الانتهاء من عمل الوصلات المنزلية لخدمة المناطق المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.

الصرف الصحى مياة الشرب القصاصين اللواء عبدالحميد عصمت مياة

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