هدية جديدة لـ محمد رمضان من لبنان.. صور

أهدى الحرفي اللبناني إيلي طعمة ؛ هدية للفنان محمد رمضان أثناء زيارته إلى لبنان .



وقدم إيلي طعمة إلى رمضان لوحة كبيرة ؛ رسم بها صورة عائلية لـ محمد رمضان مع أولاده مستخدماً ٢٤٠٠ قطعة من الصدف.

وقام ايلي طعمة بتقديم هدية أخرى من عمله الشهير وهي طاولة زهر مزخرفة من مجموعته الجديدة بألوان وتصاميم لم تطلق بعد، كان قد حفر عليها صورة اخرى لـ محمد رمضان.

وتعد هذا الهدية هي التي قدمها إيلي طعمة للرئيس الفرنسي ماكرون أثناء زيارته لبنان .

أزمة محمد رمضان وشركة العدل

وكشف صدى البلد تفاصيل أزمة الفنان محمد رمضان مع شركة العدل جروب وذلك بعد الحكم عليه بسداد ١٢ مليون ونصف للشركة.

بداية الأزمة:

وكانت بداية الأزمة عندما رفض محمد رمضان القيام ببطولة فيلم تعاقد عليه مع العدل ؛ حيث كان يحمل الفيلم اسما مؤقتا وهو "بطل عادى".

لتقوم بعد ذلك شركة العدل برفع دعوى قضائية ان محمد رمضان قد تختلف عن تنفيذ العقد وحصل على مقدم ٥٠٠ الف جنيها .

خلافات مع مدحت العدل :

وقبل هذا الأزمة تعاون رمضان مع شركة العدل في مسلسل " نسر الصعيد " ؛ والذي كشف السيناريست مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن أنه اعتذر عن كتابة "نسر الصعيد" لتدخل الفنان محمد رمضان في أعمال الكتابة، مؤكدا أنه لن يقبل العمل بهذه الطريقة.

ليؤكد أن الامور قد وصلت إلى طريق مسدود بين شركة العدل ومحمد رمضان ؛ وان الشركة سنطالب بحقها القانونى تجاهه .



ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الفنان محمد رمضان، باداء 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة فيلم "بطل عادي".

قضت المحكمة بإلزام الفنان محمد رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 6/7/202 وحتى تاريخ السداد.

كما ألزمت المحكمة، رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها إخلال رمضان في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.

وذكرت الشركة المدعية في دعواها التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع الفنان محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.

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