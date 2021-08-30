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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد أديب: إعادة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على نجاح الدولة.. فيديو

عماد الدين أديب
عماد الدين أديب

قال الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين أديب، إن أمريكا أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان.


وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أمريكا خصصت 83 مليون دولار لتدريب الجيش الأفغاني خلال السنوات الماضية"، موضحا: "أفغانستان دولة ضعيفة من حيث الإمكانات والموارد والقدرات البشرية هناك محدودة".

 

وأشار: "السياسة الأمريكية انتهازية وهو ما حدث في أفغانستان من تسليمها إلى طالبان في النهاية رغم بقائها 20 سنة من بقاء عناصر داخل الكهوف"، مؤكدا: "الإدارة الأمريكية الحالية تستكمل سياسات إدارة أوباما".


وأكد الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين أديب،: "سلوك الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى الآن يعتمد على حماية أبنائها في الخارج حتى في ظل وجودهم بالمستنقع الأفغاني"، موضحا: "إعادة الجالية المصرية من المستنقع الأفغاني دليل على نجاح الدولة المصرية وقيادتها السياسية في حماية أبنائها بالخارج".

طالبان: ليس من حق أمريكا شن هجمات على أفغانستان..والعالم جعل داعش مهما


قال عبد الحق الواثق، عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، إن الولايات المتحدة تبالغ في وجود تنظيم داعش في أفغانستان.
وردا على الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي بطائرة مسيرة في ننكرهار ضد داعش يوم الجمعة، قال الواثق إن الولايات المتحدة ليس لها الحق في شن هجمات في أفغانستان. بحسب "طلوع نيوز".


وقال مسؤولون أمريكيون إن غارة جوية أمريكية أخرى بعد ظهر يوم الأحد استهدفت سيارة تقل "عدة مفجرين انتحاريين" من داعش.

 

وأضاف:"العالم جعل داعش مهماً، ولن يدوم داعش في أفغانستان".

 

وأكد عبد الحق أن الضربات الجوية للجيش الأمريكي في أفغانستان تتعارض مع اتفاق الدوحة الذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان.

 

وتابع:"وقعنا اتفاقا مع أمريكيين في الدوحة بخصوص هذا والهجوم ضد الاتفاق. واستنادا الى الاتفاق لا يسمح لهم بالتدخل في شؤون افغانستان بعد انسحابهم".
 


وتأتي تصريحات واثق في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت من أن داعش قد تشن هجمات على مطار كابول.

عماد الدين أديب أمريكا أفغانستان السياسة الأمريكية طالبان

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