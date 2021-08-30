الزمالك لم يخيب ظن الجمهور.. حازم أمام يكشف عن الأزمات التي مر بها الفريق .. فيديو

قال حازم إمام لاعب نادي الزمالك، إن بطولة الدوري كانت صعبة جدا وهي بطولة تلعب علي مدار سنة كاملة ويعتبر الدوري المصري هو أطول دوري في العالم ، مؤكدا أن الفريق تم ضغطه في النهاية بسبب إقامة مباراة كل 48 ساعة.



وأضاف حازم إمام خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية "، أن المعسكر الأخير الذى أقيم في الإسكندرية لمدة 25 هو السبب في تقربه اللاعبين من بعضهم البعض وكان هو القرار الحاسم لأخذ بطولة الدوري ، مؤكدا أن الجمهور ما يخصه هو الماتشات ولا يعرف ما الذى يحدث بعد ذلك، مشيرا إلي أن فريق الزمالك لم يخيب ظن الجمهور في الحصول علي بطولة الدوري .

قال محمود علاء لاعب نادي الزمالك ، إنه شعر بقيمة بطولة الدوري عندما رأيت الفرحة في أعين مشجعي نادي الزمالك وهم من يستحقون الشكر، مؤكدا أن بداية الفريق كانت قوية في الموسم وهذا ما ساعدنا على تصدر جدول الدوري.

وأضاف محمود علاء ، وكان هناك مواقف صعبة كثيرة على مستوى البطولة وهذا طبيعي لأن الفريق كان يلعب كل 48 ساعة مباراة وهذا يستهلك مجهودا ذهنيا وبدنيا كبيرا.

وأوضح محمود علاء ، أن نادي الزمالك كان يريد إنهاء الدوري سريعا، مؤكدا أن الأمور تختلف جدا على أرض الملعب والصعوبات تتزايد بعد كل مباراة، وتأكدت أن الزمالك بطل الدوري بعد مباراة الإنتاج الحربي.