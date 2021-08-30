محمود علاء : مشجعو نادي الزمالك من حقهم الفرحة.. فيديو

قال محمود علاء لاعب نادي الزمالك ، إن مشجعي نادي الزمالك من حقهم أن يفرحوا لانهم هم من يستحقون التحية بسبب دعمهم لنا وبسبب أيمانهم بلاعبي نادي الزمالك .

وأضاف محمود علاء ، خلال لقائه في برنامج " التاسعة "المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الفريق مر بظروف عصيبة من تغير مجلس إدارة ولتغير أجهزة فنية ولكن هذا لم يؤثر بلاعبي نادي الزمالك وكان هدفنا هو إسعاد جمهور نادي الزمالك ،لافتا إلي أن الانتقادات جزئ من كرة القدم .



واوضح محمود علاء لاعب نادي الزمالك ، إنه شعر بقيمة بطولة الدوري عندما رأيت الفرحة في أعين مشجعي نادي الزمالك وهم من يستحقون الشكر، مؤكدا أن بداية الفريق كانت قوية في الموسم وهذا ما ساعدنا على تصدر جدول الدوري.

وتابع محمود علاء ، وكان هناك مواقف صعبة كثيرة على مستوى البطولة وهذا طبيعي لأن الفريق كان يلعب كل 48 ساعة مباراة وهذا يستهلك مجهودا ذهنيا وبدنيا كبيرا.

واكد محمود علاء ، أن نادي الزمالك كان يريد إنهاء الدوري سريعا، مؤكدا أن الأمور تختلف جدا على أرض الملعب والصعوبات تتزايد بعد كل مباراة، وتأكدت أن الزمالك بطل الدوري بعد مباراة الإنتاج الحربي.