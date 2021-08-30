مش هنقدر نمنعها.. أحمد مجاهد يعلق على بيان الأهلي والأخطاء التحكيمية

علق المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان النادي الاهلي بعد مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.



وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد:" إن أخطاء التحكيم متواجده في كل العالم، متابعا: أرفض مقولة الأخطاء مقصودة".



وتابع: الاخطاء أمر طبيعي ويحدث مع كل الأندية، مسترسلا: لن نتمكن من منع حدوث أخطاء ولكن نعمل على تقليلها.

وأكمل:"لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال، الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم، والفار يرتبط بعدد الكاميرات وجودتها، خاصة أنه يعتمد على أكثر من 12 كاميرا بالخارج".



وعن هدف الأهلي الجدلي أمام طلائع الجيش، أوضح:"مش مرتبط بالكاميرات وحتى لو الحكم شاف الفار مكنش الوضع هيختلف كتير، مؤكدا أن الأخطاء التحكيمية واردة في مختلف دول العالم، حتى بعد دخول الفار.





