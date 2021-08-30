عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم إمام يكشف تأثير الانتقادات عليه.. فيديو

حازم أمام
حازم أمام

قال حازم أمام لاعب نادي الزمالك ، إن الانتقادات التي تأتي من جمهور الزمالك هي التي تكون صعبة ، مؤكدا انه لا يقرا الانتقادات في الأوقات التي يمر فها الفريق باي ازمه ، مؤكدا أن شيكابالا اقترح أن نقوم بعمل تشرت ونكتب علية أسامي الأعبين الذين توفوا من اجل تكريمهم.

واضاف حازم أمام خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الأعلام  الرياضي  المبني علي المهاجمة هو الذى يحصل علي مشاهدات عالية وهذه ظاهرة تحدث منذ عامين وتحدث من لاعبين كرة سابقين وكبار وهناك من يتأثر بهم من الجمهور .

واوضح حازم أمام ،  أن بطولة الدوري كانت صعبة جدا وهي بطولة تلعب علي مدار سنة كاملة ويعتبر الدوري المصري هو أطول دوري في العالم ، مؤكدا أن الفريق تم ضغطة في النهاية بسبب إقامة مباراة كل 48 ساعة .

وتابع حازم امام ، أن المعسكر الأخير الذى أقيم في الإسكندرية لمدة 25 هو السبب في تقربه الأعبين من بعضهم البعض وكان هو القرار الحاسم لأخذ بطولة الدوري ، مؤكدا أن الجمهور ما يخصه هو الماتشات ولا يعرف ما الذى يحدث بعد ذألك، مشيرا إلي أن  فريق الزمالك لم يخيب ظن الجمهور في الحصول علي بطولة الدوري .

 

 

الإعلام الرياضي شيكابالا نادي الزمالك حازم امام بطولة الدوري الاسكندرية المعسكر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بسبب إعصار إيدا

الأهلي يفاوض نجم وادي دجلة الجديد.. تفاصيل

سيدات مصر لكرة الهدف يخسرن أمام البرازيل فى بارالمبياد طوكيو

أفضل دعاء لتيسير الزواج مجرب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 30- 8- 2021

إجراءات لضمان التزام المنشآت العاملة في حفر الآبار البترولية بحماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ