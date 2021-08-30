حازم إمام يكشف تأثير الانتقادات عليه.. فيديو

قال حازم أمام لاعب نادي الزمالك ، إن الانتقادات التي تأتي من جمهور الزمالك هي التي تكون صعبة ، مؤكدا انه لا يقرا الانتقادات في الأوقات التي يمر فها الفريق باي ازمه ، مؤكدا أن شيكابالا اقترح أن نقوم بعمل تشرت ونكتب علية أسامي الأعبين الذين توفوا من اجل تكريمهم.

واضاف حازم أمام خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الأعلام الرياضي المبني علي المهاجمة هو الذى يحصل علي مشاهدات عالية وهذه ظاهرة تحدث منذ عامين وتحدث من لاعبين كرة سابقين وكبار وهناك من يتأثر بهم من الجمهور .

واوضح حازم أمام ، أن بطولة الدوري كانت صعبة جدا وهي بطولة تلعب علي مدار سنة كاملة ويعتبر الدوري المصري هو أطول دوري في العالم ، مؤكدا أن الفريق تم ضغطة في النهاية بسبب إقامة مباراة كل 48 ساعة .

وتابع حازم امام ، أن المعسكر الأخير الذى أقيم في الإسكندرية لمدة 25 هو السبب في تقربه الأعبين من بعضهم البعض وكان هو القرار الحاسم لأخذ بطولة الدوري ، مؤكدا أن الجمهور ما يخصه هو الماتشات ولا يعرف ما الذى يحدث بعد ذألك، مشيرا إلي أن فريق الزمالك لم يخيب ظن الجمهور في الحصول علي بطولة الدوري .