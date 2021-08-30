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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح: لجنة «مجاهد» لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة.. وعقوبة شيكابالا غير مستحقة رغم خطأه.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

قال طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لا تملك صلاحيات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن اللجنة منحت نفسها حق الإدارة بلا وجه حق.

وأضاف عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن العقوبة التي صدرت ضد نادي الزمالك، كانت لا بد أن تصدر بعد التحقيق، موضحًا أن نادي الزمالك عليه أن يتظلم ومن ثم يتم النظر فيه من خلال لجنة الاستئناف.

وتابع أن لجنة الاستئناف عليها استدعاء الطرف الثاني في الأزمة، والتي كان بطلها أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، خاصة وأنه وضع نفسه طرف بشكل غريب، كونه ليس مسؤولًا عن تسليم الدرع، في ظل وجود شركة راعية.

واختتم تصريحاته «لا يجوز أن يكون أحمد مجاهد الخصم والحكم في نفس الوقت، ولا بد من تقديم تظلم من نادي الزمالك في أسرع وقت ممكن، وشيكابالا قد يتم إيقافه من المشاركة الإفريقية، حال إبلاغ كاف بالعقوبة التي أراها قوية وغير مستحقة رغم خطأ اللاعب».
 

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