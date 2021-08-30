الدولة تواصل دعم الأئمة وتقر زيادة 250 جنيهًا شهريا لتحسين دخلهم بدءا من أول سبتمبر.. ونواب : قرار طال انتظاره.. والحكومة تهدف إلى تكوين جيل متميز من الدعاة المستنيرين

برلمانية تطالب بزيادة دعم الائمة الفترة المقبلة نظرا لأهمية دورهم في المجتمع

عبير نصار: تحسين الظروف المعيشية للأئمة قرار طال انتظاره

برلماني: الدولة تهدف إلى تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين

أصدرالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر .

يأتي ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة .

ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة ، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار ، معاهدين الله (عز وجل) وسيادة الرئيس (حفظه الله) أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز .

وأكد نواب البرلمان على أن هذا القرار في غاية الاهمية حيث يؤكد عزم وارادة الدولة في نشأة جيل جديد من الدعاة والأئمة قادر على مواجهة التطورات والتغيرات الحادثة، حيث أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تحسبن ظروفهم المعيشية، فيما طالب أخرين بضررة زيادة هذا الدعم بشكل أكبر.

وحول هذا الموضوع ثمنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، صرف زيادة شهرية للأئمة مقدارها 250 جنيه شهريا، منوهة إلى أن دورهم كبير ولا احد ينكر أهميته في توصيل الأمور الدينية بشكل صحيح خالي من الشوائب التي قد تتسبب في إثارة المشاكل والفتن بين المواطنين.

وطالبت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" بأن يتم دعم هذه الزيادة بشكل أكبر حتى تتناسب مع مجهودهم ودورهم الفعال، وموائمة الظروف التي يعيشها المجتمع.

ولفتت إلى أن هذا التوجيه سيكون له دور في تشجيع جميع الائمة فى الاطلاع والتثقف والدراسة للخروج بخطاب ديني، قادر على مواجهة الظروف التي تطرأ على المجتمع باستمرار .

ونوهت عضو البرلمان إلى ضرورة نشر الفكر الوسطى وذلك فى ظل تحديات العصر، وذلك بالتوسع في مجال التدريب والتأهيل للائمة والعلماء.

هذا وأشادت عبير نصار عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى تعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم.

وقالت “نصار” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب طالبت كثيرا بتحسين الظروف المعيشية للأمام والزي الخاص بالأمام بالإضافة بضرورة وجود برامج تدريبية له حتي يستطيع ان يوصل الرسالة الدينية على اكمل وجه.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة طالبت أيضا وزير الأوقاف بعقد مسابقات خاصة بالأمة. ورد الوزير علي هذه الطلبات بان الوزارة قررت تحسين المستوى المعيشي وزيارة راتب الامام حال حصوله على دراسات عليا.

وتابعت النائبة حديثها قائله:" إن قرار تحسين الظروف المعيشية للأئمة قرار طال انتظاره ونشكر الرئيس السيسى على توجهاته التى تصب في صالح المواطن".

فيما أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الحكومة بشأن صرف زيادة شهرية للأئمة مقدارها 250 جنيه شهريا، موضحا أن الدولة عملت خلال الاونة الأخيرة على دعم الائمة والعلماء نظرا لأهمية الدور القيم الذين يقومون به، وذلك بتحسين الأحوال المادية لهم، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم.

وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" على اهمية دور الائمة في توصيل الخطاب الديني المعتدل وذلك نحو معالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، والعمل على إعلاء كلمة الله وجعلها هي العليا ومقاومة الظلم والإجرام والافكار التكفيرية التي شوهت صورة المسلمين والاسلام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تهدف إلى تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، قادرين على الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف وصياغة الراي الديني بصورة منضبطة، منوها إلى ان الدعم المالي بداية الاهتمام بهم.