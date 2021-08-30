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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"لو رسم القلب سليم إوعى تخلي المريض يروح".. أستاذ طب الحالات الحرجة يُحذر

جهاز رسم القلب
جهاز رسم القلب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن قيام عضلات الجسم بالعمليات الحيوية من خلال الكهرباء، قائلاً: "الجسم كله بيشتغل بالكهرباء الذاتية"، مثل: القلب، والمخ، والعضلات، والأمعاء.

وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "باب الخلق" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الله سبحانه و تعالى زود القلب ببئرة وهي بمثابة بطارية للقلب، مشيراً إلى أن جهاز رسم القلب يوضح ويسجل طريقة سير الكهرباء في القلب.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة، أن إذا سجل جهاز رسم القلب الصورة بشكل معاكس، فهذا يعني أن المريض إما يعاني من زبزبة في كهرباء القلب، وإما أن يعاني من مرض ما.

وأوضح حسام موافي أن في حالة معاناة المريض من مرض ما، فإن هذا لا يؤثر على كهرباء القلب، ولا يظهر في جهاز رسم القلب، بل تظهر بشكل طبيعي.

وأردف حسام موافي قائلاً: "تكون صورة رسم القلب دقيقة عندما يتم رسم الصورة أثناء تألم المريض، ولكن إذا تم وضع المريض على جهاز رسم القلب بعد تألمه فهذا لا يعطي صورة دقيقة لرسم القلب".

وأستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة قائلاً: "صورة رسم القلب الطبيعي لا يستبعد إطلاقاً إصابة المريض بمرض ما في القلب خطير .. لو رسم القلب سليم إوعى تخلي المريض يروح".

أستاذ طب الحالات الحرجة رسم القلب الدكتور حسام موافي برنامج باب الخلق جهازرسم القلب

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