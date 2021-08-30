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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إبراهيم حمدتو حدث استثنائي باليابان

عضو البارالمبية: مصر مرشحة لحصد «ذهبية» في طوكيو.. فيديو

إبراهيم حمدتو
إبراهيم حمدتو

قال أحمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن ملك عبد الشافي، لاعبة السباحة، حققت إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق بوصولها إلى النهائيات بدورة الألعاب البارالمبية، لتكون هي الأولى سواء على المستوى الأولمبي أو البارالمبي، في تاريخ مصر.

وأضاف يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مصر مرشحة للحصول على الميدالية الذهبية، في لعبة رفع الأثقال، فضلًا عن ضياع أكثر من ميدالية كان مرشح لها أكثر من بطل، لولا ظروف منافساتهم.

وتابع أن مصر ما زالت لديها لعبة الريشة الطائرة وألعاب القوى، لتحقيق ميداليات فيهما، موضحًا أن إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة، فوجئ بوصفه بـ«الملهم» من قبل اللجنة الأولمبية، بينما ما زال قد لا يعلم إشادة أسطورة التنس دجوكوفيتش، التي قد يبلغه بها نجليه.

واستكمل تصريحاته، أن اليابان كانت منتظرة حمدتو كأسطورة، والذي يعد حدثًا في بارالمبياد طوكيو 2020، ليكون أهم من الحصول على ميدالية ذهبية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به، بتحديه الإعاقة الذي يعاني منها منذ أن كان عمره 10 سنوات، ببتر ذراعيه، ولعبه تنس الطاولة بفمه.

أحمد يحيى إدارة اللجنة البارالمبية ملك عبد الشافي دورة الألعاب البارالمبية الميدالية الذهبية

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