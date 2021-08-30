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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة أنور: مشهد أزمة شيكابالا ومجاهد «سيء للغاية» ولا يليق بالثنائي.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن اتحاد الكرة، كان عليه تنظيم مباراة البنك الأهلي، بالاتفاق مع الأخير، باعتباره صاحب المباراة، مشيرًا إلى أن اللقاء كان لا بد من نقله إلى استاد أكبر من ملعب بتروسبورت الذي استضاف المباراة.

وأضاف أنور، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، أن المباراة كانت تشاهدها دول عديدة كونها تشهد تسليم درع الدوري، لذلك كان من المهم إقامتها باستاد كبير للسيطرة على أحداثها، فضلًا عن إعداد كشف بأسماء الأفراد الذين يحق لهم التواجد بأرض الملعب.

وواصل عضو الزمالك، أن سوء تنظيم تسليم درع الدوري، أدى لما حدث من فوضى على أرض الملعب، موضحًا أن مشهد أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد، كان سيء للغاية، لا يليق بالطرفين، باعتبار أن الأول قائد الزمالك، والثاني رئيس اتحاد الكرة، ولا يمثلان أنفسهما فقط.

واختتم حمادة أنور «الأزمة كانت من قبل المباراة، وليس منطقيًا أن يرفض شيكابالا استلام درع الدوري، موضحًا أن تنظيم الأهلي مباراة تتويجه بالدوري الموسم الماضي، كان مختلف للأفضل، باعتباره منظم المباراة، على عكس مباراة الزمالك، التي لم يكن ينظمها الأبيض، باعتباره الضيف.

 

حمادة أنور نادي الزمالك اتحاد الكرة البنك الاهلي بتروسبورت

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