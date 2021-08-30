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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يؤكد الدور الاستراتيجي للتقنية في التنمية الاقتصادية

حمدوك
حمدوك

رحب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بانضمام السودان إلى تحالف افريقيا الذكية، مؤكدا على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه التقنية في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية.


والتقى حمدوك، أمس الأحد، مع المدير العام لمنظمة تحالف افريقيا الذكية لاسينا كوني، بحضور وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان المهندس هاشم حسب الرسول.


ورحب وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، في تصريح صحفي، بزيارة لاسينا كوني باعتبارها أول زيارة له للسودان بعد انضمام البلاد لتحالف افريقيا الذكية الذي يعمل على تحويل القارة إلى قارة رقمية وإنشاء سوق رقمي موحد في القارة الأفريقية.


وأوضح أن هذا التحالف يتكون من ٣٢ دولة والسودان آخر دولة انضمت إليه بعد رفع الحظر عن السودان وعودته لعلاقاته الطبيعية إلى العالم.


وعبر وزير الاتصالات عن اعتزاز السودان بانضمامه لهذا التحالف الواعد الذي سيقدم الكثير فيما يخص مشاريع التحول الرقمي والحكومة الرقمية والزراعة الذكية وكافة المشاريع الأخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة.


وأضاف أن هذا التحالف يعتبر تحالف عريق في افريقيا برئاسة دولة روندا، لافتا إلى أن السودان انضم لهذا التحالف الشهر الجاري، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السوداني.


وأشار المهندس هاشم حسب الرسول إلى أن ورشة العمل التي انعقدت بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي مع وفد تحالف افريقيا الذكية تم خلالها الاتفاق على تبني السودان لمشروعين كبيرين، هما مشروع الحكومة الذكية ومشروع الزراعة الذكية، مبيناً أن المشروعين سيتم العمل فيهما مع التحالف في المرحلة القادمة لدعم الخبرات وأفضل التجارب في الدول المشابهة لتنفيذ هذه المشاريع للوصول إلى نهضة اقتصادية دائمة ومستدامة.

رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان

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