أتليتكو مدريد يتعادل مع فياريال "2-2" في الدوري الإسباني

تعادل فريق أتلتيكو مدريد بصعوبة أمام ضيفه فياريال، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، بملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".



وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، وتقدم فياريال بهدف جاء من تسديدة رائعة عن طريق مانو تريجوريس في الدقيقة الـ (52).

ولكن أتليتكو مدريد أدرك التعادل بهدف النجم الأوروجوياني لويس سواريز، بعد تمريرة الأرجنتيني المتألق أنخيل كوريا، في الدقيقة الـ (56).



وبهدف جميل آخر وضع الهولندي أرنوت جروينفيلد، الغواصات الصفراء في المقدمة من جديد، عند الدقيقة الـ (74)، ولكن بهدف سجله المدافع الجزائري عيسى ماندي بالخطأ في مرمى فريقه، في آخر لحظة من المواجهة، تعادل أتلتيكو مدريد في الدقيقة (95).



بهذه النتيجة رفع أتليتكو مدريد حامل اللقب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، خلف رباعي المقدمة بفارق الأهداف، ورفع فياريال رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الحادي عشر.