اللجنة الأولمبية تنعى جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، البلجيكي جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، والذي توفى، مساء أمس، بعد أن قدم خلال مسيرته عملا مميز ساهم في الارتقاء بالرياضة العالمية لمرحلة متقدمة ومتطورة.



وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية باسمة واسم كل الرياضيين المصريين بخالص التعازي لأسرة الرياضة العالمية وعائلة الراحل جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق.



وترأس الجراح البلجيكي جاك روج اللجنة الأولمبية الدولية خلفًا للإسباني خوان أنطونيو سامارانش، ما بين عامي 2001 و2013، علما بأنه شارك في رياضة الشراع خلال دورات الألعاب الأولمبية أعوام 1968 و1972 و1976، وكان أيضا لاعب رجبي دولي.



وساعد روج في استعادة صورة اللجنة الأولمبية الدولية التي تضررت من فضيحة الرشوة حول منح دورة الألعاب الشتوية لعام 2002 لسالت ليك سيتي.



كما كان روج مناضلا شرسا ضد المنشطات، وكانت أولمبياد الشباب التي ظهرت لأول مرة في عام 2010 للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما من بنات أفكاره، كما حصلت اللجنة الأولمبية الدولية على صفة مراقب في الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته للجنة.