عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الأولمبية تنعى جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق

جاك روج
جاك روج

 نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، البلجيكي جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، والذي توفى، مساء أمس، بعد أن قدم خلال مسيرته عملا مميز ساهم في الارتقاء بالرياضة العالمية لمرحلة متقدمة ومتطورة.


وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية باسمة واسم كل الرياضيين المصريين بخالص التعازي لأسرة الرياضة العالمية وعائلة الراحل جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق.


وترأس الجراح البلجيكي جاك روج اللجنة الأولمبية الدولية خلفًا للإسباني خوان أنطونيو سامارانش، ما بين عامي 2001 و2013، علما بأنه شارك في رياضة الشراع خلال دورات الألعاب الأولمبية أعوام 1968 و1972 و1976، وكان أيضا لاعب رجبي دولي.


وساعد روج في استعادة صورة اللجنة الأولمبية الدولية التي تضررت من فضيحة الرشوة حول منح دورة الألعاب الشتوية لعام 2002 لسالت ليك سيتي.


كما كان روج مناضلا شرسا ضد المنشطات، وكانت أولمبياد الشباب التي ظهرت لأول مرة في عام 2010 للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما من بنات أفكاره، كما حصلت اللجنة الأولمبية الدولية على صفة مراقب في الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته للجنة.

ترشيحاتنا

إعصار إيدا يصل اليابسة بالولايات المتحدة.. وبايدن يحذر من دمار شامل

ميدو لـ أحمد مجاهد بعد إيقاف شيكابالا: "أنت كدا بتطبله كورة وبتدبحه".. شاهد

موقف المقاولون العرب من استمرار النحاس وفلوس الجزيري عند الزمالك

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل انفجار كابول

موعد تجديد عمرو السولية مع الأهلي ورحيل مروان محسن.. تفاصيل

الأتربي : لا يليق الكيل بمكيالين مع الزمالك فى أزمة شيكابالا .. ولن ننسحب من كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حكم جديد ضد محمد رمضان .. وتغريمه 12.5 مليون جنيه

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

فيديوجراف.. أجرت له بلطجية وقالت مات.. تفاصيل خلاف بدرية طلبة مع شقيقها

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ