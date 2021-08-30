محمد صبحي : أريد العودة للزمالك وأشكر حسام حسن

أبدى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري رغبته في العودة للزمالك للموسم الجديد واستعداده للمنافسة على المركز الأساسي.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الاتحاد السكندري فريق كبير، وأشكر حسام حسن كان له دورا كبيرا في ظهوري بذلك المستوى".

وتابع "أنا عائد لنادي الزمالك ولا توجد أزمة في عدد الحراس، هي منافسة شريفة والأهم مصلحة النادي".

وأضاف "التفكير في الإعارة سنة أخرة للحصول على فرصة؟ أتمنى الحصول على تلك الفرصة داخل الزمالك".

ونفى صبحي وجود مفاوضات مع بيراميدز من أجل ضمه قائلا: لم يتحد معي أحد بشأن ذلك".

وشارك صبحي مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في 34 مباراة، وتمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في عشر مباريات، ودخل مرماه 36 هدفا.