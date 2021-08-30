أم شجاعة تلكم أسد جبلي حاول التهام طفلها

أنقذت أم بطلة حياة ابنها بعد لكمها لأسد جبلي، خلال الهجوم المروع على طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار”، رأت المرأة التي لم تذكر اسمها من ولاية كاليفورنيا أن حيوانًا مفترسًا يبلغ وزنه 65 رطلاً يجر طفلها "حوالي 45 ياردة" عبر حديقة منزلهم في كالاباساس في جبال سانتا مونيكا.

قال أحد ضباط إنفاذ القانون إن الطفل عانى من إصابات رضية في الرأس والجذع أثناء الهجوم ، لكن حقيقة أنه لا يزال على قيد الحياة ويعود الفضل في ذلك إلى والدته الشجاعة.

بينما كانت الفتاة الصغيرة تتعافى من الهجوم المروع بمستشفى في لوس أنجلوس ، أشاد المتحدث باسم إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا الكابتن جيمس فوي بها ، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

فيما نبه العاملون هناك السلطات إلى الهجوم وأرسل ضابط الحياة البرية إلى مكان الحادث وأطلق النار وقتل الحيوان .

يقال إنه أول هجوم على إنسان من قبل أسد جبلي في المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث يعرف أسد الجبلي أيضًا باسم طراز كوغار أو بوما أو النمر أو كاتاماونت وموطنه الأصلي أمريكا الشمالية.