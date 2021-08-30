نشرة المرأة والصحة.. معلومات مهمة عن الجرعات المعززة من لقاح كورونا ومعلومات لا تعرفها عن مطهر اليدين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فهى الأكثر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على وظيفة الجهاز العصبي و تقوية الخلايا العصبية التي تساعد على تقوية الذاكرة إليك أبرزها وفقا لموقع lifehack

هناك عدد كبير من المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن مطهر اليدين الذي يعد من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا

عرض موقع ”ويب ميد“ دراسة جديدة تعرض معلومات جديدة عن مطهر اليدين خاصة أنه زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

نتيجة لارتفاع إصابات دلتا كورونا ومقاومتها للقاح في عدد من الدول ظهرت توصيات للحاجة لجرعة معززة من لقاح كورونا لتفادى زيادة حالات الإصابة بمتغير دلتا.

وذكر موقع "New York Times" أهم المعلومات التي تعرفها حول اللقاحات المعززة فيروس كورونا.

فوائد زيت بذور الكتان لم تعرفها من قبل فهو يساعد على محاربة أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري لغناه بأحماض أوميجا 6 وأوميجا 9 التي تعزز صحة القلب إليك الفوائد الصحية لتناول بذور الكتان وفقا لموقع lifehack.

فائدة صحية مذهلة لتناول أسماك التونة لصحتك ويساعد تناولها مرتين في الأسبوع على الأقل فى محاربة العديد من الأمراض إليك أبرز فوائد تناولها وفقا لموقع lifehack