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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. معلومات مهمة عن الجرعات المعززة من لقاح كورونا ومعلومات لا تعرفها عن مطهر اليدين

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك

8 أطعمة صحية خفيفة تساعد على تعزيز قوة دماغك إليك  أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى  فهى الأكثر  غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تحافظ على وظيفة الجهاز العصبي و تقوية الخلايا العصبية التي تساعد على تقوية الذاكرة إليك أبرزها وفقا لموقع lifehack

لا ينظف بالكامل.. معلومات لا تعرفها عن مطهر اليدين

هناك عدد كبير من المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن مطهر اليدين الذي يعد من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا 

عرض موقع ”ويب ميد“ دراسة جديدة تعرض معلومات جديدة عن مطهر اليدين خاصة أنه زاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

لازم تعرفها.. معلومات هامة عن الجرعات المعززة من لقاح كورونا

نتيجة لارتفاع إصابات دلتا كورونا ومقاومتها للقاح في عدد من الدول ظهرت توصيات للحاجة لجرعة معززة من لقاح كورونا لتفادى زيادة حالات الإصابة بمتغير دلتا.

وذكر موقع "New York Times" أهم المعلومات التي تعرفها حول اللقاحات المعززة فيروس كورونا.

فوائد زيت بذور الكتان لم تعرفها من قبل

فوائد زيت بذور الكتان لم تعرفها من قبل فهو يساعد على محاربة أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري لغناه  بأحماض أوميجا 6 وأوميجا 9  التي تعزز صحة القلب إليك الفوائد الصحية لتناول بذور الكتان وفقا لموقع lifehack.

فائدة صحية مذهلة لتناول أسماك التونة لصحتك 

فائدة صحية مذهلة لتناول أسماك التونة لصحتك ويساعد تناولها  مرتين في الأسبوع على الأقل فى  محاربة العديد من الأمراض إليك أبرز فوائد تناولها وفقا لموقع lifehack

موقع صدى البلد الأخبار الهامة المرأة والصحة قوة دماغك وظيفة الجهاز العصبي

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