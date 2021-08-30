الأولمبية المصرية تنعى وفاة البلجيكي جاك روج

نعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفاة البلجيكي جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق والذي قدم خلال مسيرته عملا مميزا ساهم في الارتقاء بالرياضة العالمية لمرحلة متقدمة ومتطورة.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية باسمة واسم كل الرياضيين المصريين بخالص التعازي لأسرة الرياضة العالمية وعائلة الراحل جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق.

يذكر أن جاك روج، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، قد توفى أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الوفاة، فيما أفادت اللجنة الأولمبية الدولية بأن الأسرة طلبت احترام خصوصيتهم.