أخبار المحافظات في 24 ساعة.. عامل يذبح شقيقته في وضح النهار أمام المارة بسوهاج.. إحالة قاتل الطفلة جنى للمفتى.. خطف طفل من أحضان أمه بالغربية

شهدت المحافظات عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما بين جولات تفقدية للمحافظين وحوادث متفرقة ؛ يرصدها صدى البلد في التقرير التالي:

رصد موقع صدى البلد مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا مركب الموت والهجرة غير الشرعية منهم 11 شابا غرقوا من قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية.

تمكن أهالي قرية ميت عفيف التابعه لمركز الباجور في محافظة المنوفية، من ضبط قرد آثار الذعر في قرية مجاورة تدعي ميت البيضاء وتجول بين الأشجار حتي وصل إلي ميت عفيف

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار حسين معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبد الفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبو زيد، وحسين عبد اللطيف، في القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة بإعدام المتهم محمد خليل بخطف الطفلة جنى وقتلها من أجل سرقة قرطها الذهبي ثم قام باشعال

رصدت إحدى كاميرات المراقبة في شوارع المحلة بالغربية لحظة اختطاف طفل من أمام أحد المحلات، وإجباره على الركوب معهما في سيارة ملاكي.

قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل، تحت الإنشاء، بعزبة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية، إلي النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

قررت نيابة الإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محام داخل قسم شرطة المنتزة أول ١٥ يوما.

نجح عدد من الشباب بمدينة العريش بشمال سيناء في إعادة عدد من السلاحف البحرية الصغيرة، إلي مياه البحر لاستكمال دورة حياتها من جديد، وذلك بعد العثور عليها داخل حفرة علي شاطئ البحر بمنطقة المساعيد.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً مع كل من ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة " ارتقاء " وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري اليوم، الأحد، السفينة السياحية Scenic eclipse وعلى متنها 63 سائحا و181 فرد طاقم، وهي بطول 168 مترا، غاطس 5.6 متر، ويرفع علم بهاماس قادمة من ميناء العقبة، وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ وتموين وقود وتغيير بعض أفراد الطاقم.

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والسفير الأمريكي بالقاهرة والمستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم والأمين العام للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري ، وكالة الجداوى الأثرية بجنوب الأقصر.

أصيبت سيدة بكدمات وكسور عقب سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمدينة منيا القمح خلال قيامها بأعمال تنظيف الشقة حيث اختل توازنها وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

لقيت ربة منزل ثلاثينية مصرعها ذبحًا، بالشارع أمام المارة بناحية الشيخ عبدالله بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وذلك على يد شقيقها؛ إثر شكه في سلوكها عقب طلاقها من زوجها لذات السبب.